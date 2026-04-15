مدینہ منورہ میں باران رحمت، مسجد نبویؐ اور گنبدِ خضریٰ کے دلکش مناظر نے روح کو معطر کر دیا

بارش کے باعث مسجد نبویؐ کے صحن میں ایک روحانی کیفیت طاری رہی

ویب ڈیسک April 16, 2026
سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی، جس سے فضا خوشگوار ہو گئی اور ملحقہ علاقوں میں بھی بادل خوب جم کر برسے۔

بارانِ رحمت کے دوران مسجد نبوی میں بھی بارش نے سماں باندھ دیا جبکہ گنبد خضریٰ پر برسنے والی بارش کے روح پرور مناظر نے زائرین کے دل موہ لیے۔

زائرین کی بڑی تعداد نے اس بابرکت موقع پر بارش میں بھیگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں مانگیں اور اس نعمت پر شکر ادا کیا۔

بارش کے باعث مسجد نبویؐ کے صحن میں ایک روحانی کیفیت طاری رہی جس نے ہر آنکھ کو اشکبار اور ہر دل کو منور کر دیا۔

یہ خوبصورت مناظر سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں، جہاں لوگ اسے بارانِ رحمت قرار دیتے ہوئے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔
