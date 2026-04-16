کوٹری، شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے مووی میکر جاں بحق

ویب ڈیسک April 16, 2026
کوٹری کے علاقے کوٹری سائٹ میں شادی کی ایک تقریب اس وقت افسوسناک واقعے میں بدل گئی جب ہوائی فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والا شخص 40 سالہ مووی میکر میر جونیجو تھا جو تقریب میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا کہ اسی دوران نامعلوم سمت سے آنے والی گولی اس کو جا لگی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔

واقعے کے بعد لاش کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

حکام کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گولی کس سمت سے چلائی گئی اور اس میں کون ملوث ہے۔
