کوٹری، شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے مووی میکر جاں بحق

کوٹری:
کوٹری کے علاقے کوٹری سائٹ میں شادی کی ایک تقریب اس وقت افسوسناک واقعے میں بدل گئی جب ہوائی فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔
پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والا شخص 40 سالہ مووی میکر میر جونیجو تھا جو تقریب میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا کہ اسی دوران نامعلوم سمت سے آنے والی گولی اس کو جا لگی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
واقعے کے بعد لاش کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
حکام کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گولی کس سمت سے چلائی گئی اور اس میں کون ملوث ہے۔