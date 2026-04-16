سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم، شہباز شریف

وزیراعظم نے پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں کی حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا

ویب ڈیسک April 16, 2026
ریاض:

شہباز شریف نے جدہ میں محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹوئٹ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے پیارے بھائی ولی عہد سے ملاقات انتہائی خوشگوار رہی۔

وزیراعظم نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا اور ولی عہد کی مدبرانہ قیادت میں سعودی عرب کے صبر و تحمل کو سراہا۔

انہوں نے ملاقات کے دوران پاکستان کی جانب سے امن کے لیے کی جانے والی حالیہ سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔

شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور تاریخی امن مذاکرات میں پاکستان نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور ملک خطے میں امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔

وزیراعظم نے پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں کی حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا جبکہ دونوں ممالک کے درمیان منفرد دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو بھی اجاگر کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے اپنی پائیدار شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔
متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

