جنگ بندی میں لبنان کے خلاف حملے بند کرنا ہوں گے، باقر قالیباف

اسرائیل فرسٹ کی پالیسی سے پیچھے ہٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ایرانی اسپیکر

ویب ڈیسک April 16, 2026
facebook whatsup
تہران:

ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ لبنان سمیت جاری جنگ بندی کے معاہدے کی مکمل پابندی یقینی بنائی جائے۔

انھوں نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ لبنان میں جامع جنگ بندی کی کامیابی بنیادی طور پر حزب اللہ کی مستقل جدوجہد پر منحصر ہے جو ایران کی حمایت یافتہ ایک اہم تنظیم ہے۔

قالیباف نے مزید کہا کہ ایران اور اس کے زیرِ اثر محورِ مزاحمت جس میں حزب اللہ، حماس، یمن کے حوثی اور عراقی شیعہ ملیشیائیں شامل ہیں ہر حال میں متحد اور ایک ہی روح کے حامل ہیں چاہے میدان جنگ ہو یا معاہدہ امن۔

انہوں نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فرسٹ کی پالیسی سے پیچھے ہٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ خطے میں حقیقی اور مستحکم امن ممکن ہو سکے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان واحد ثالث ہے، مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہوگا؛ ترجمان وائٹ ہاؤس

Express News

لبنان نے 8 اپریل کے سفاکانہ اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کرا دی

Express News

دباؤ کے باوجود ایران جنگ میں شامل نہیں اور نہ آئندہ ہوں گے؛ برطانیہ کا ٹرمپ کو جواب

Express News

ایران مالی طور پر کمزور ہوچکا ہے، جنگ کی سکت نہیں رہی؛ امریکی حکام کا دعویٰ

Express News

امریکی بحریہ کا کروڑوں ڈالر مالیت کا جدید جاسوس ڈرون خلیج فارس میں گر کر تباہ

Express News

ایران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پُرتپاک استقبال؛ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو