موٹر وے پر چلتی بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، بروقت کارروائی سے تمام مسافر محفوظ

موٹروے پولیس اور ایف ڈبلیو او کی مشترکہ کوششوں سے آگ پر قابو پایا گیا

ویب ڈیسک April 16, 2026
فوٹو: فائل
لاہور:

موٹروے پولیس کی بروقت کارروائی کے باعث ایم-5 ملتان سیکٹر میں پیش آنے والا بڑا حادثہ ٹل گیا جہاں ایک مسافر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔

ترجمان سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق بس میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، تاہم فوری ریسپانس کے ذریعے تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ موٹروے پولیس اور ایف ڈبلیو او کی مشترکہ کوششوں سے آگ پر قابو پایا گیا، جبکہ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔

ترجمان کے مطابق بس مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئی جس سے مالی نقصان ضرور ہوا، تاہم انسانی جانیں محفوظ رہیں۔ واقعہ ظاہر پیر کے قریب پیش آیا جب بس لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔

موٹروے پولیس نے فوری حکمت عملی کے تحت ٹریفک کو متبادل راستوں سے بحال رکھا، جبکہ رفیق احمد اور متعلقہ موبائلز موقع پر موجود رہیں اور صورتحال کو مکمل کنٹرول میں رکھا۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ 130 ہیلپ لائن پر اطلاع ملتے ہی فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور تمام اقدامات ایس او پیز کے مطابق انجام دیے گئے۔
متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

