قومی ایئرلائن کے شعبہ فنانس اور سپلائی چین کو اسلام آباد منتقل کرنے پر غور شروع

قومی ایئرلائن پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن کے شعبہ فنانس اور سپلائی چین کو اسلام آباد منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ابتدائی مرحلے میں فنانس ڈیپارٹمنٹ کے جی ایم سمیت گروپ 7 تک کے 20 افسران کوکراچی سے اسلام آباد ٹرانسفر کیا جائے گا۔
اسی طرح سپلائی چین ڈیپارٹمنٹ کے جی ایم سمیت 6 افسران کی منتقلی بھی فیصلے کے بعد یقینی بنائی جائے گی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ حتمی منظوری کے بعد تمام متعلقہ افسران کو 2 مئی تک اسلام آباد رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کی جا سکتی ہیں۔
پی آئی اے کے چیف ہیومن ریسورس آفیسر کی منظوری کے بعد ٹرانسفر پر فوری عملدرآمد ہوگا، جبکہ منتقلی کے دوران جی ایم سطح کے افسران کو ڈیڑھ لاکھ روپے تک اور گروپ 7 و 8 کے افسران کو ایک لاکھ روپے شفٹنگ الاونس دیے جانے کی تجویز ہے۔
ذرائع کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے افسران کو اعتماد میں لیا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔