برینٹ خام تیل کی قیمت میں معمولی کمی، 94.49 ڈالر بی بیرل پر آگیا

امریکی ویسٹ ٹیکساس 90.59 ڈالر فی بیرل پر آگیا

ویب ڈیسک April 16, 2026
برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 94.49 ڈالر فی بیرل تک آ گئی ہے۔

ایران اور امریکا کےحالیہ مذاکرات کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کی صورتحال میں کچھ بہتری کی توقع کی جارہی ہے جس کے تحت برینٹ خام تیل کی قیمت کم ہوکر 94.49 ڈالر تک آگئی ہے۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمت 44 سینٹ کی کمی سے 94.49 ڈالر تک آئی ہے جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس 90.59 ڈالر فی بیرل پر آگیا ہے۔

واضح رہے کہ برینٹ خام تیل، تیل کی قیمت کا ایک بینچ مارک ہے جس کے تحت یورپ، افریقہ اور مشرقِ وسطیٰ کی تیل کی تجارت اسی معیار کے حساب سے ہوتی ہے۔
متعلقہ

Express News

پاکستان واحد ثالث ہے، مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہوگا؛ ترجمان وائٹ ہاؤس

Express News

لبنان نے 8 اپریل کے سفاکانہ اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کرا دی

Express News

دباؤ کے باوجود ایران جنگ میں شامل نہیں اور نہ آئندہ ہوں گے؛ برطانیہ کا ٹرمپ کو جواب

Express News

ایران مالی طور پر کمزور ہوچکا ہے، جنگ کی سکت نہیں رہی؛ امریکی حکام کا دعویٰ

Express News

امریکی بحریہ کا کروڑوں ڈالر مالیت کا جدید جاسوس ڈرون خلیج فارس میں گر کر تباہ

Express News

ایران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پُرتپاک استقبال؛ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہے

