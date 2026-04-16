والد کی جانب سے وفات سے پہلے بیٹے کو پلاٹ ہبہ کرنے کے کیس میں چیف جسٹس کا بڑا فیصلہ

ویب ڈیسک April 16, 2026
والد کی جانب سے وفات سے پہلے ایک بیٹے کو پلاٹ ہبہ کرنے کے خلاف کیس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دوسرے بیٹے کو پلاٹ میں حصہ دینے کا حکم  دے دیا۔

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی وکیل درخواست گزار نے کہا انیس سو انہتر میں والد محمد بوٹا نے اپنے ایک بیٹے محمد حسین کو پلاٹ ہبہ کیا ، اکتیس سال بعد ایک بیٹا نذر محمد عدالت آیا۔

عدالت نے ریمارکس دیے محمد بوٹا کے دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے ، والد نے ایک کو پلاٹ دیا آپ ثابت کریں کہ آپ کو پلاٹ دیا ہے۔

وکیل در خواست گزار نے کہا کہ دعوی کرنے والے بیٹے نے گفٹ کو جرح کے دوران تسلیم کیا ہے۔

چیف جسٹس نے کہا ایک فیصلہ موجود ہے کہ جرح میں چاہے مان جائیں تب بھی آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔

عدالت نے استدعا کو دیکھنا ہوتا ہے، فیصل آباد کے رہائشی محمد نذر نے والد کی جانب سے پلاٹ ایک بیٹے کو دینے کے خلاف 2000 میں دعویٰ کیا۔
متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

