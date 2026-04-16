بنگلادیش کے اہم کھلاڑی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

بنگلادیش کے تجربہ کار فاسٹ بولر روبیل حسین نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق 36 سالہ کرکٹر نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں کو بتایا کہ وہ 159 میچز پر مشتمل اپنے کیریئر کو خیرباد کہہ رہے ہیں۔
روبیل نے آخری بار اپریل 2021 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا تھا، جس کے بعد انجریز نے ان کی کارکردگی کو محدود کردیا۔
روبیل کو 2015 ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف شاندار بولنگ کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جہاں انہوں نے اہم وکٹیں حاصل کر کے ٹیم کو تاریخی فتح دلائی تھی۔
انہوں نے اپنے کیریئر میں 27 ٹیسٹ، 104 ون ڈے اور 28 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے۔
روبیل نے کہا کہ قومی ٹیم ان کا جنون رہی، لیکن ہر کھلاڑی کو ایک وقت پر رخصت ہونا پڑتا ہے۔
انہوں نے عندیہ دیا کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ جاری رکھیں گے اور مداحوں کی حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔