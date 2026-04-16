سونے کی قیمتوں میں آج مزید اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

کراچی:
سونے اور چاندی کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمتوں میں آج بھی مزید اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعرات کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 14 ڈالر کا اضافہ ہونے کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4 ہزار 825 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں بھی 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں آج 1400 روپے کا اضافہ ہونے سے نئی قیمت 5 لاکھ 4 ہزار 862 روپے ہو گئی۔
اسی طرح فی 10 گرام سونا بھی 1200 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 32 ہزار 837 روپے کی سطح پر آ گیا۔
دریں اثنا ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 110 روپے کے اضافے سے 8ہزار 514 روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 94روپے کے اضافے سے 7ہزار 299روپے کی سطح پر آگئی۔
واضح رہے کہ سونے کی قیمتوں میں گزشتہ تین روز سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔