لاس ویگاس میں ہالی ووڈ کی نئی فلم میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے آنجہانی امریکی اداکار ویل کلمر کی واپسی نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔
بدھ کے روز ’سینماکان ایونٹ‘ میں فلم "ایز ڈیپ ایز دی گریو" کا ٹریلر پیش کیا گیا، جس میں کلمر کا نوجوان ڈیجیٹل روپ دکھایا گیا ہے۔
ہدایتکار کوئرٹے وورہیز اور پروڈیوسر جان وورہیز کے مطابق فلم رواں سال کے آخر تک ریلیز کیے جانے کا امکان ہے۔
ویل کلمر، جو "ٹاپ گن"، "بیٹ مین فارایور" اور "دی ڈورز" جیسی فلموں میں اپنی اداکاری کے باعث مشہور تھے، اپریل 2025 میں 65 سال کی عمر میں نمونیا کے باعث انتقال کر گئے تھے۔
فلم سازوں نے انکشاف کیا کہ کلمر کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے ان کے اہل خانہ کی اجازت سے دوبارہ تخلیق کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ان کے بچوں مرسڈیز اور جیک نے اداکار کے ویڈیو آرکائیوز تک رسائی فراہم کی۔
یہ فلم تاریخی کہانی پر مبنی ہے جس میں کلمر کو ایک کیتھولک مشنری کے کردار میں پیش کیا گیا ہے۔ فلم سازوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل نہایت محنت طلب تھا اور انہوں نے SAG-AFTRA کے اصولوں یعنی رضامندی، معاوضہ اور تعاون کو مدنظر رکھا۔
ماہرین کے مطابق ہالی ووڈ میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ایک حساس موضوع ہے، جس پر پہلے بھی تنازعات سامنے آ چکے ہیں۔