سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے میوچل فنڈ انویسٹرز کے لیے سوئنگ پرائسنگ سسٹم کے نافذ کرنے کی تجویز دیدی ہے اور اس سسٹم کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز سے آراء بھی طلب کرلی گئی۔
ایس ای سی پی کے مطابق معاشی یا سیاسی حالات کی وجہ سے کپیٹل مارکیٹ میں اچانک تبدیلیوں سے طویل مدتی سرمایہ کاروں کو تحفظ ملے گا۔
ایس ای سی پی کے مطابق میوچل فنڈز کے پورٹ فولیو میں اچانک تبدیلیوں پر فنڈ مینجمنٹ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، فنڈ مینجمنٹ کے اخراجات تمام سرمایہ کاروں پر برابر تقسیم ہوجاتے ہیں۔
سوئنگ پرائسنگ کے تحت اضافی اخراجات وہی سرمایہ کار برداشت کریں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔ ایس ای سی پی کے مطابق سوئنگ پرائسنگ پاکستان کو بین الاقوامی معیارات کے مطابق لایا جائے گا۔