میوچل فنڈ انویسٹرز کے لیے سوئنگ پرائسنگ سسٹم کے نافذ کرنے کی تجویز

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے سسٹم کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز سے آراء بھی طلب کرلی گئی

اسٹاف رپورٹر April 16, 2026
facebook whatsup

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے میوچل فنڈ انویسٹرز کے لیے سوئنگ پرائسنگ سسٹم کے نافذ کرنے کی تجویز دیدی ہے اور اس سسٹم کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز سے آراء بھی طلب کرلی گئی۔

ایس ای سی پی کے مطابق معاشی یا سیاسی حالات کی وجہ سے کپیٹل مارکیٹ میں اچانک تبدیلیوں سے طویل مدتی سرمایہ کاروں کو تحفظ ملے گا۔

ایس ای سی پی کے مطابق میوچل فنڈز کے پورٹ فولیو میں اچانک تبدیلیوں پر فنڈ مینجمنٹ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، فنڈ مینجمنٹ کے اخراجات تمام سرمایہ کاروں پر برابر تقسیم ہوجاتے ہیں۔

سوئنگ پرائسنگ کے تحت اضافی اخراجات وہی سرمایہ کار برداشت کریں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔ ایس ای سی پی کے مطابق سوئنگ پرائسنگ پاکستان کو بین الاقوامی معیارات کے مطابق لایا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو