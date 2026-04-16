پی ایس ایل 11: گلین میکسویل نے اہم سنگ میل عبور کر کے تاریخ رقم کر دی

انہوں نے یہ کارنامہ حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈیز کے درمیان میچ کے دوران سرانجام دیا

ویب ڈیسک April 16, 2026
حیدر آباد کنگزمین کے آل راونڈر گلین میکسویل  نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل 11) میں ایک شاندار سنگ میل عبور کر کے تاریخ رقم کر دی۔

آل راؤنڈر گلین میکسویل  نے حیدرآباد کنگزمین ار راولپنڈیز کے درمیان میچ کے دوران 10 ہزار رنز اور 200 وکٹیں مکمل کرکے ایک منفرد اعزاز حاصل کر لیا۔ اس طرح وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ میں دنیا کے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔   

میچ کے دوران انہوں نے بلے باز عثمان خواجہ کو آؤٹ کر کے اپنی 200ویں وکٹ مکمل کی، اعداد و شمار کے مطابق میکسویل نے اب تک ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 11 ہزار سے زائد رنز اسکور کیے ہیں جبکہ 200 وکٹیں بھی حاصل کرچکے ہیں، جو ان کی آل راؤنڈ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

واضح رہے کہ یہ میکسویل کا پی ایس ایل میں پہلا سیزن ہے اور وہ اپنی جارحانہ بیٹنگ اور کارآمد باؤلنگ کے باعث دنیا کے خطرناک ترین ٹی ٹوئنٹی کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں۔

 
متعلقہ

Express News

بابر اعظم نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی کنگز نے یو اے ای کے دو پلیئرز کو ٹیم سے نکال کر انگلینڈ کے کھلاڑی کو شامل کر لیا

Express News

پی ایس ایل11؛ جمعرات کو ڈبل ہیڈرز میں دو میچز کھیلے جائیں گے

Express News

رائلی روسو پی ایس ایل میں 100 میچز مکمل کرنیوالے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے

Express News

افتخار احمد کی جانب سے اسٹرائیک ریٹ پر تنقید کے بعد صاحبزادہ فرحان کا ردعمل

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

