پی ایس ایل: حیدرآباد کنگزمین نے راولپنڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی

حیدرآباد کنگزمین نے شاندار بیٹگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 122 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا

ویب ڈیسک April 16, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے چوبیسویں میچ میں حیدرآباد کنگزمین نے راولپنڈیز کو5 وکٹوں سے شکست دے دی۔

نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں حیدرآباد کنگزمین کے کپتان مارنس لبوشین نے ٹاس جیت کر راولپنڈیز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔

راولپنڈیز کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بناتے ہوئے حیدرآباد کنگزمین کو جیت کے لیے 122 رنز کا ہدف دیا۔  سیم بلنگز 26 اور یاسر خان 24 رنز بناکر نمایاں رہے۔

حیدرآباد کنگزمین کی جانب سے محمد علی اور حنین شاہ نے 3، 3 جبکہ گلین میکسویل اور آصف محمود نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

حیدرآباد کنگزمین نے شاندار بیٹگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 122 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔

حیدرآباد کنگزمین کی جانب سے عرفان خان نیازی 34 رنز کے ساتھ ناٹ آوٹ رہے جبکہ کپتان مانوس 32 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

راولپنڈیز کی جانب سے آصف آفریدی نے دو کھلاڑیوں کو آوٹ کیا جبکہ محمد عامر اور سعد مسعودنے ایک ایک وکٹ لی۔
متعلقہ

Express News

بابر اعظم نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی کنگز نے یو اے ای کے دو پلیئرز کو ٹیم سے نکال کر انگلینڈ کے کھلاڑی کو شامل کر لیا

Express News

پی ایس ایل11؛ جمعرات کو ڈبل ہیڈرز میں دو میچز کھیلے جائیں گے

Express News

رائلی روسو پی ایس ایل میں 100 میچز مکمل کرنیوالے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے

Express News

افتخار احمد کی جانب سے اسٹرائیک ریٹ پر تنقید کے بعد صاحبزادہ فرحان کا ردعمل

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

