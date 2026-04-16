پی ایس ایل میں پنک ڈے، کھلاڑی اور آفیشلز  بریسٹ کینسر آگاہی مہم کا حصہ بنے

قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا اور لیگ اسپنر سیدہ عروب شاہ نے دوسرے میچ سے قبل  پری میچ ٹریننگ میں شرکت کی

زبیر نذیر خان April 16, 2026
پی ایس ایل11میں جمعرات کو بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے پنک ڈے کی مناسبت سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تمام کھلاڑی اور آفیشلز آگاہی مہم کا حصہ بنے،کھلاڑیوں نے پنک کیپس اور پنک ربنز پہنے، کرکٹرز کے بریسٹ کینسر آگاہی مہم کا حصہ بننے کے ساتھ میچز میں استعمال ہونے والے اسٹمپس پر اور گرافکس بھی خصوصی پنک کلر استعمال کیاگیا۔

امپائرز اور کمنٹیٹرز اور دیگر بھی اس مہم کا حصہ بنے، ٹورنامنٹ کے چھٹے ڈبل ہیڈر میں قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا اور لیگ اسپنر سیدہ عروب شاہ نے دوسرے میچ سے قبل  پری میچ ٹریننگ میں شرکت کی۔

فاطمہ ثنا نے اسلام آباد یونائیٹڈ اور عروب شاہ نے کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کے ساتھ پریکٹس سیشن میں حصہ لیا، قبل ازیں  پہلے میچ سے پہلے قومی ویمنز کرکٹر منیبہ علی نے حیدرآباد کنگز مین اور رامین شمیم نے راولپنڈیز کے کھلاڑیوں کے ساتھ ٹریننگ کی۔

 انہوں نے کوچز کی نگرانی میں کرکٹرز کے ہمراہ فیلڈنگ کی مشقوں میں حصہ لیا۔
متعلقہ

Express News

بابر اعظم نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی کنگز نے یو اے ای کے دو پلیئرز کو ٹیم سے نکال کر انگلینڈ کے کھلاڑی کو شامل کر لیا

Express News

پی ایس ایل11؛ جمعرات کو ڈبل ہیڈرز میں دو میچز کھیلے جائیں گے

Express News

رائلی روسو پی ایس ایل میں 100 میچز مکمل کرنیوالے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے

Express News

افتخار احمد کی جانب سے اسٹرائیک ریٹ پر تنقید کے بعد صاحبزادہ فرحان کا ردعمل

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

