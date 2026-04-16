دورہ بنگلا دیش کیلیے ٹیسٹ ٹیم مینجمنٹ میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

ذرائع کے مطابق عمر گل، اسد شفیق اور عبدالسعد کو نئی ذمہ داریاں دینے کا امکان ہے

ویب ڈیسک April 16, 2026
facebook whatsup

دورہ بنگلا دیش کے لیے پاکستان کرکٹ کی ٹیسٹ ٹیم مینجمنٹ میں اہم تبدیلیوں کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے، ذرائع کے مطابق عمر گل، اسد شفیق اور عبدالسعد کو نئی ذمہ داریاں دینے کا امکان ہے۔

ذرائع کے مطابق عمر گل کو ٹیسٹ ٹیم کا بولنگ کوچ جبکہ اسد شفیق کو بیٹنگ کوچ مقرر کیا جاسکتا ہے۔ دوسری جانب عبدالسعد ٹیم کے فیلڈنگ کوچ کے طور پر مضبوط امیدوار ہیں، وہ اس سے قبل پاکستان ویمن ٹیم کے ساتھ خدمات انجام دے چکے ہیں اور پہلی بار مینز ٹیم کے ساتھ ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں

ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے سابق کپتان سرفراز احمد کا نام بھی تقریباً فائنل ہوچکا ہے جس کا باضابطہ اعلان آئندہ چند روز میں کر دیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیسٹ ٹیم اور مینجمنٹ کا باقاعدہ اعلان جلد متوقع ہے جبکہ ٹیم نے آئندہ ماہ بنگلا دیش کا دورہ کرنا ہے جہاں دو ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا ٹیسٹ 8 مئی جبکہ دوسرا 16 مئی کو شیڈول ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو