فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر سے اہم ملاقات

ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے

ویب ڈیسک April 16, 2026
facebook whatsup
فوٹو ایرانی میڈیا

فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔

ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے۔

اس سے قبل فیلڈ مارشل نے خاتم الانبیا مرکز کا دورہ کیا۔

واضح رہے کہ فیلڈ مارشل گزشتہ روز اہم دورے پر تہران پہنچے جہاں اُن کا استقبال وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا۔

فیلڈ مارشل نے اب تک وزیر خارجہ، ایرانی اسمبلی کے اسپیکر سمیت دیگر سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔

دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیاروں سے دستبراری پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔

ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت پیش آیا تو تاریخ آگے بڑھا سکتا ہوں اور اگر ڈیل ہوگئی تو اسلام آباد کا دورہ بھی کرسکتا ہوں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو