لاہور میں اسکوٹی سوار لڑکی سے موبائل چھیننے کی ویڈیو سامنے آگئی

لڑکی نے ملزم کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تاہم اس دوران وہ زمین پر گر گئی

ویب ڈیسک April 17, 2026
لاہور: نواب ٹاؤن کے علاقے او پی ایف سوسائٹی میں اسکوٹی چلاتی لڑکی سے موبائل چھیننے کی واردات پیش آئی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی۔

فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی نے مزاحمت کرتے ہوئے ملزم کی موٹرسائیکل کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تاہم اس دوران وہ زمین پر گر گئی۔ ملزم لڑکی سے موبائل فون چھین کر موقع سے فرار ہوگیا۔

پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی کے والد ثاقب کی مدعیت میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ نواب ٹاؤن پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر ذرائع کی مدد سے ملزم کو ٹریس کیا جا رہا ہے۔

ایس پی صدر رانا حسین طاہر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او نواب ٹاؤن کو ہدایت جاری کی ہے کہ ملزم کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری جلد یقینی بنائی جائے گی۔

 
