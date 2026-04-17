کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے پاکستان کے پکے ہوئے کھانوں کی نمائش

ویب ڈیسک April 17, 2026
کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن نے آج اوٹاوا میں وائے ایم سی اے کے زیر اہتمام ’’2026 ایمبیسی شیف شو کیس‘‘ میں شرکت کی۔

اس متحرک اور فعال تقریب میں شرکت کرنے والے 15 سفارتی مشنوں کے باصلاحیت باورچی اکٹھے ہوئے جنہوں نے دوستانہ مقابلے کے جذبے کے ساتھ اپنے اپنے ملک کے متعلقہ قومی پکوان پیش کیے۔

ہائی کمیشن نے روایتی پاکستانی ترتیب دیے گئے کھانوں کی بھرپور نمائش کی، جس میں ملک کے متنوع پکوان کے ورثے کو اجاگر کیا گیا۔ شرکاء نے مخصوص ذائقوں، خوشبودار مصالحوں اوران کے ثقافتی طور پر مستند ہونے کو سراہا۔

سالانہ ایمبیسی شیف شو کیس کے اس مشہور ایونٹ نے کھانے کے ذریعے ثقافتی تفہیم کو فروغ دینے کا موقع فراہم کیا کیونکہ حاضرین نے دنیا بھر سے مختلف قسم کے کھانوں کا تجربہ کیا۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہائی کمشنر محمد سلیم نے پکوانوں کی ڈپلومیسی سے ثقافت اور لوگوں کے درمیان روابط کو مضبوط کرنے کے اس مؤثر طریقہ پر زور دیا۔ اس تقریب سے مشن کی جاری ثقافتی سفارت کاری اور عوام تک پہنچنے کی کوششوں میں بڑی مدد ملی۔
