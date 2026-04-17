بشریٰ بی بی کو علاج کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، بیرسٹر گوہر کا انکشاف

بانی کی اہلیہ کی صحت سے متعلق خبریں نہایت تشویشناک ہیں، شفیع اللہ جان

ویب ڈیسک April 17, 2026
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔

ایکس پر جاری پیغام میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گزشتہ رات بتایا گیا کہ بشریٰ بی بی کو اسپتال منتقل کیا گیا، بشریٰ بی بی کی صحت اور علاج سے متعلق بتایا جائے۔

انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات کی درخواست کرتا ہوں، ہم بانی سے ان کے فیملی ممبران کی ملاقات کا بھی انتظار کررہے ہیں، یہ کسی بھی شخص کا بنیادی حق ہے۔

مزید برآں وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان نے اپنے بیان میں کہا کہ بشریٰ بی بی کی صحت سے متعلق خبریں نہایت تشویشناک ہیں، پنجاب حکومت کی جانب سے بشریٰ بی بی کی صحت اور ہسپتال منتقلی کے معاملے پر غفلت اور خاموشی افسوسناک ہے۔

شفیع اللہ جان نے کہا کہ پنجاب حکومت عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے معاملے میں مسلسل غفلت برت رہی ہے، بشریٰ بی بی کو بنیادی طبی سہولیات سے محروم رکھنا آئین و انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔

انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہیں، پنجاب حکومت کا سیاسی انتقام پر مبنی رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں، عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے وفاقی اور پنجاب حکومتوں کے ہتھکنڈے پہلے بھی ناکام رہے ہیں اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ عمران خان کو کمزور کرنا بغیر مینڈیٹ والی وفاقی اور پنجاب حکومتوں کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔
