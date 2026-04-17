بھارتی نام نہاد خارجہ پالیسی بےنقاب،امریکی دباؤ نے بھارتی عوام کو مصیبت میں دھکیل دیا

ویب ڈیسک April 17, 2026
مودی سرکار نے عوامی مفادات کو پسِ پشت ڈال کر امریکی دباؤ کےسامنے سرتسلیم خم کرلیا ہے۔

بھارتی جریدہ این ڈی ٹی وی کے مطابق امریکا نے بھارت کو روسی تیل خریدنے کیلئے دی گئی پابندیوں میں رعایت ختم کرنےکا اعلان کردیا ہے۔

روسی تیل کی خریداری پررعایت نے بھارت کو تیل سپلائی خلل کے باوجود اضافی ذخائرحاصل کرنے کاموقع دیا تھا۔ امریکی رعایت کےبعد بھارتی ریفائنریوں نے تقریباً 3کروڑ بیرل روسی تیل کے آرڈرز دے رکھے ہیں۔

امریکی وزیرخزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے11مارچ سے قبل خریدے گئے رعایتی تیل کے سودوں کی مدت اب ختم ہو چکی ہے۔

ماہرین کے مطابق امریکا کی جانب سے روسی تیل پر بھارت کیلئے چھوٹ کی میعاد ختم کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی واشنگٹن کے رحم وکرم پر ہے۔
متعلقہ

Express News

فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم انسان ہیں، ایران ڈیل ہوگئی تو پاکستان جاسکتا ہوں، ٹرمپ

Express News

اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

پاکستان ثالثی نہ کرتا تو ترکیہ اسرائیل پر حملہ کردیتا؟ اردوان کی ویڈیو وائرل

Express News

امریکا’اسرائیل فرسٹ‘ پالیسی کو ترک کرکے معاہدے کی پاسداری کرے؛ ایران

Express News

امریکا سے معاہدہ نہ کیا تو پہلے سے زیادہ دردناک حملے کرینگے؛اسرائیل کی ایران کو دھمکی

Express News

دنیا چند آمر اور ظالم رہنماؤں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہو رہی ہے؛ پوپ لیو

