ایران نے لبنان میں ہونے والی جنگ بندی کا خیرمقدم کیا ہے تاہم امریکا کے ساتھ اہم معاملات پر اختلافات بدستور برقرار ہیں۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر نے ایک پاکستانی وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ امریکا پر عدم اعتماد اور ماضی کے معاہدوں کی خلاف ورزیوں کے باوجود ایران نے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی ترجیح قومی مفاد ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی لبنان میں جنگ بندی کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے ایران اور امریکا کے درمیان پہلے سے موجود مفاہمت کے تناظر میں مثبت پیش رفت قرار دیا۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیانات ایران کی جانب سے نرم رویے اور مذاکرات کی خواہش کا اشارہ دیتے ہیں۔
تاہم زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان کئی اہم معاملات پر شدید اختلافات موجود ہیں۔ خاص طور پر جوہری پروگرام، یورینیم کے ذخائر، اور آبنائے ہرمز جیسے حساس معاملات ابھی تک حل طلب ہیں۔
اس کے علاوہ بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں ایران کے تعلقات بھی ایسے نکات ہیں جن پر دونوں ممالک کے درمیان واضح اختلاف پایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے مسلسل اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔
مبصرین کے مطابق اگرچہ ایران کی جانب سے مثبت اشارے سامنے آئے ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کی فہرست طویل ہے، جس کے باعث کسی حتمی معاہدے تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔