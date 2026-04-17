ٹیکسلا؛ پسند کی شادی پر میاں بیوی سمیت 3افراد کے قتل کا مقدمہ درج

بھائی دانش اکرم نے سوتیلے والد کی بہن سے پسند کی شادی کی تھی، مدعی مقدمہ

صالح مغل April 17, 2026
facebook whatsup
راولپنڈی:

ٹیکسلا کے علاقے میں پسند کی شادی پر میاں بیوی سمیت 3 افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا، ایف آئی آر مقتولہ شہلا بی بی کے بیٹے محمد عامر کی مدعیت میں درج کی گئی۔

ایف آئی آر میں مدعی نے موقف اپنایا کہ والدہ نے عزیز اللہ سے دوسری شادی کی، بھائی دانش اکرم نے سوتیلے والد کی بہن سے پسند کی شادی کی تھی، بھائی کی پسند کی شادی کا لڑکی کے بھائیوں نذیر، نجیب اور عزیز اللہ کو رنج وغصہ تھا۔

مدعی مقدمہ کے مطابق بھائی کو دعوت کے بہانے گھر بلایا گیا، بھابھی پہلے سے بھائی عزیز اللہ کے گھر تھی، رات بھر بھائی کے واپس نہ آنے پر عزیز اللہ کے گھر گئے، عقبی دروازے سے نجیب اور نذیر چھری اٹھائے فرار ہو رہے تھے، ملزمان کو روکنے کی کوشش پر انھوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔

مزید پڑھیں

Express News

راولپنڈی میں پسند کی شادی کا خونی انجام، دلہا، دلہن اور والدہ قتل

عامر کے مطابق گھر داخل ہونے پر بھائی دانش اکرم، والدہ شہلا بی بی، بھابھی سیما گل کی لاشیں پڑی تھیں۔ ملزمان نے تینوں کے گلے تیز دھار آلے سے کاٹ کر قتل کیا، ملزمان نے بہن کی پسند کی شادی کے عناد پر تینوں کو قتل کیا تھا۔

پولیس تاحال کیس میں کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو