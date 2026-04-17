لاہور:
گرین ٹاؤن میں سوتیلی ماں اور باپ کے تشدد سے کم سن بچی کے قتل کے بعد مقتولہ کے بھائی اور بہن کو سگی ماں کے سپرد کر دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق مقتولہ کی بہن 8 سالہ کشف کے جسم پر بھی تشدد کے نشانات پائے گئے۔ بچی کے چہرے، گلے، آنکھ اور ٹانگوں پر زخم ہیں۔
ورثاء کا کہنا ہے کہ کشف سہمی ہوئی ہے اس لیے کوئی بیان دینے کے قابل نہیں۔
پولیس نے 8 سال کی کشف اور 10 سال کے احتشام کو قتل کے بعد تحویل میں لیا تھا، بچوں کو سگی ماں کے آنے تک دارلامان منتقل کیا گیا۔ عدالتی کارروائی کے بعد دونوں بچے سگی ماں شفق کے حوالے کیے گئے۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان نازیہ اور اشفاق سے تفتیش جاری ہے، ملزمہ نے جنات کی حاضری کے لیے ساڑھے چار سال کی فاطمہ پر تشدد کیا۔