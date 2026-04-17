شوہر سے جھگڑا مہنگا پڑ گیا، بیوی نے لاکھوں روپے کھڑکی سے پھینک دیے

ویب ڈیسک April 17, 2026
facebook whatsup

چین میں ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا ہے جہاں گھریلو جھگڑے کے بعد ایک خاتون نے مبینہ طور پر اپنے گھر کی کھڑکی سے بڑی رقم نیچے پھینک دی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون نے اپنے شوہر سے جھگڑے کے بعد تقریباً ایک لاکھ 62 ہزار ہانگ کانگ ڈالر کے نوٹ کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ جیسے ہی نوٹ فضا میں بکھرے، نیچے موجود لوگوں نے انہیں سمیٹنے کے لیے دوڑیں لگا دیں اور موقع پر ہجوم اکٹھا ہو گیا۔

عینی شاہدین کے مطابق کچھ افراد نے نوٹ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کی، جبکہ کئی لوگ اس غیر معمولی منظر کو اپنے موبائل فونز میں ریکارڈ کرتے رہے۔

انتظامیہ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پھینکی جانے والی رقم اصلی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ واقعہ گھریلو تنازع یا ذاتی پریشانی کا نتیجہ لگتا ہے، تاہم مکمل حقائق جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماہرین کے مطابق اس طرح کے واقعات نہ صرف عوامی توجہ حاصل کرتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے پھیل جاتے ہیں، جس سے معاشرتی رویوں اور جذباتی ردعمل پر بحث بھی جنم لیتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم انسان ہیں، ایران ڈیل ہوگئی تو پاکستان جاسکتا ہوں، ٹرمپ

Express News

اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

پاکستان ثالثی نہ کرتا تو ترکیہ اسرائیل پر حملہ کردیتا؟ اردوان کی ویڈیو وائرل

Express News

امریکا’اسرائیل فرسٹ‘ پالیسی کو ترک کرکے معاہدے کی پاسداری کرے؛ ایران

Express News

امریکا سے معاہدہ نہ کیا تو پہلے سے زیادہ دردناک حملے کرینگے؛اسرائیل کی ایران کو دھمکی

Express News

دنیا چند آمر اور ظالم رہنماؤں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہو رہی ہے؛ پوپ لیو

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو