شوہر سے جھگڑا مہنگا پڑ گیا، بیوی نے لاکھوں روپے کھڑکی سے پھینک دیے

چین میں ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا ہے جہاں گھریلو جھگڑے کے بعد ایک خاتون نے مبینہ طور پر اپنے گھر کی کھڑکی سے بڑی رقم نیچے پھینک دی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون نے اپنے شوہر سے جھگڑے کے بعد تقریباً ایک لاکھ 62 ہزار ہانگ کانگ ڈالر کے نوٹ کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ جیسے ہی نوٹ فضا میں بکھرے، نیچے موجود لوگوں نے انہیں سمیٹنے کے لیے دوڑیں لگا دیں اور موقع پر ہجوم اکٹھا ہو گیا۔
عینی شاہدین کے مطابق کچھ افراد نے نوٹ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کی، جبکہ کئی لوگ اس غیر معمولی منظر کو اپنے موبائل فونز میں ریکارڈ کرتے رہے۔
انتظامیہ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پھینکی جانے والی رقم اصلی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ واقعہ گھریلو تنازع یا ذاتی پریشانی کا نتیجہ لگتا ہے، تاہم مکمل حقائق جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
ماہرین کے مطابق اس طرح کے واقعات نہ صرف عوامی توجہ حاصل کرتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے پھیل جاتے ہیں، جس سے معاشرتی رویوں اور جذباتی ردعمل پر بحث بھی جنم لیتی ہے۔