امریکا میں ایک کچرا اٹھانے والی کمپنی نے مبینہ طور پر بل ادا نہ کرنے والے گاہک کو ایسا سبق سکھایا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ ریاست کیلیفورنیا کے علاقے سان پابلو میں پیش آنے والے اس واقعے نے دیکھنے والوں کو حیران بھی کیا اور محظوظ بھی۔
رپورٹس کے مطابق ’ایکسپریس رینٹل ڈمپسٹر‘ نامی کمپنی کا کہنا ہے کہ ایک گھر سے سامان ہٹانے کے لیے ڈمپسٹر کرائے پر لیا گیا تھا، تاہم ادائیگی کے لیے دیا گیا کریڈٹ کارڈ بار بار مسترد ہو رہا تھا۔ کمپنی کے مالک مارٹن پیریز کے مطابق گاہک مسلسل ادائیگی کا وعدہ کرتا رہا مگر رقم ادا نہیں کی گئی۔
وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمپنی کا ٹرک ڈرائیور پہلے گھر کے باہر کسی شخص سے بات کرتا ہے، پھر ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولتا ہے جس سے کچرا لان میں گر جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ ٹرک کو پیچھے لے جا کر پورا ڈمپسٹر ہی گھر کے سامنے خالی کر دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لان کچرے سے بھر جاتا ہے۔
ویڈیو میں ایک شخص کو گھر سے نکل کر غصے میں چیختے ہوئے بھی دیکھا گیا، جبکہ پڑوسیوں کے مطابق معاملہ کچھ اور بھی ہوسکتا ہے۔ ایک پڑوسی کا کہنا تھا کہ گھر کے مالک کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سروس کے لیے 700 ڈالر ادا کرچکے تھے، تاہم اصل حقیقت کیا ہے، یہ واضح نہیں ہو سکا۔
کمپنی کے مالک کا مؤقف ہے کہ اگر وہ کچرا واپس لے جاتے تو انہیں مزید سیکڑوں ڈالر خرچ کرنا پڑتے، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ دوسری جانب پولیس موقع پر پہنچی اور ڈرائیور کو ہدایت دی کہ فٹ پاتھ پر گرا ہوا کچرا ہٹا کر واپس پراپرٹی کے اندر منتقل کرے۔
بعد ازاں مقامی افراد کے مطابق کچرے کے اس ڈھیر کو چُننے والوں نے کافی حد تک کھنگال لیا اور پھر پڑوسیوں نے اسے صاف کرکے ڈھانپ دیا۔
یہ واقعہ اب سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن چکا ہے، جہاں کچھ لوگ کمپنی کے اقدام کو ’’سبق‘‘ قرار دے رہے ہیں تو کچھ اسے حد سے تجاوز بھی کہہ رہے ہیں۔