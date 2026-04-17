کراچی، سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، فتنۃ الہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار

دہشت گردوں کے تنظیمی ساتھیوں اور ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، ترجمان سی ٹی ڈی

منور خان April 17, 2026
محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) اور وفاقی حساس ادارے نے خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر مشترکہ کارروائی کے دوران کالعدم دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کرلیا۔

سی ٹی ڈی کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق کالعدم دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان کے گرفتار دہشت گردوں کی شناخت میانداد بلوچ، محمد عمران اور رحمان عرف کنگ کے نام سے کی گئی ہے، گرفتار دہشت گرد بلوچستان سے آئے، دہشت گردوں کو گھروں میں پناہ دیتے تھے اور ان کے مطلوبہ ٹارگٹ کی تلاش و معلومات کے لیے اپنی موٹر سائیکلیں بھی مہیا کرتے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد رحمان عرف کنگ جعفر ایکسپریس حملے میں ہلاک ہونے والے دہشت گرد ظفر کا قریبی ساتھی اور دوست ہے، گرفتار دہشت گرد سوشل میڈیا، انسٹا گرام اور فیس بک پر پاکستان مخالف انڈین چینلز اور فتنۃ الہندوستان کے اکاؤنٹس اور پوسٹوں کی تشہیر میں بھی پیش پیش تھے۔

ترجمان کے مطابق چھاپہ مار کارروائی کے دوران گرفتار دہشت گردوں سے کراچی میں اپنے ماسٹر مائنڈ کے حکم پر کارروائیاں کرنے کی غرض سے تنظیم کی طرف سے دیا گیا اسلحہ 3 پستول 30 بور اور 18 گولیاں جو کہ بلوچستان سے کراچی لایا گیا تھا وہ بھی برآمد کرلیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ گرفتار دہشت گردوں سے تفتیش کا عمل جاری ہے اور مزید سنسنی خیز انکشافات متوقع ہیں جبکہ دہشت گردوں کے تنظیمی ساتھیوں اور ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری کے لیے سی ٹی ڈی اور وفاقی حساس ادارے کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو ان کے ساتھیوں اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔

ترجمان نے مزید بتایا کہ سی ٹی ڈی پولیس نے گرفتار دہشت گردوں کے خلاف غیر قانونی اسلحہ برآمدکرنے کے 3 مقدمات درج کرلیے ہیں۔
