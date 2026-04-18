امریکا: ویڈیو گیم کھیلنے میں مشغول معمر خاتون نے سب کو پریشان کر دیا

ویڈیو گیم کھیلنے میں مشغول خاتون نے اپنی بیٹی سمیت کسی کی فون کال کا جواب نہیں دیا

ویب ڈیسک April 18, 2026
امریکا میں ویڈیو گیم کھیلنے میں مشغول معمر خاتون نے سب کو پریشان کر دیا۔

ویسٹ لیک اوہائیو پولیس کے مطابق 91 سالہ خاتون سے متعلق تحفظات 9 اپریل کو سامنے آئے۔ انہوں نے شہر کے ’کنفرم او کے‘ پروگرام میں بطور رضاکار اپنا نام لکھوایا تھا اور پھر چیک اِن کال کا جواب نہیں دیا۔

خاتون کی بیٹی (ان کا بھی اپنی والدہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا) سے بات کرنے کے بعد ان کے گھر پولیس بھیجی گئی اور تشویش میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب گیراج میں خاتون کی گاڑی ہونے کے باوجود گھر کی گھنٹی بجانے پر بھی دروازہ نہیں کُھلا۔

گھر میں داخل ہونے کے بعد پولیس نے دیکھا کہ خاتون صحیح سلامت ہیں اور اپنے بیڈ روم میں ویڈیو گیم کھیل رہی ہیں۔

معمر خاتون نے بتایا کہ وہ گیم ’ببل پاپ‘ میں اپنا ٹاپ اسکور عبور کرنے کے لیے کھیل پر توجہ دے دہی تھیں اس لیے فون کالز نہیں اٹھائیں۔
