پاکستانی شوبز انڈسٹری میں اس وقت سب سے زیادہ چرچا رمشا خان اور خوشحال خان کی مبینہ شادی کا ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی تبدیلی نے اس خبر کو آگ کی طرح پھیلا دیا۔
اداکارہ نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام پروفائل پر نام تبدیل کرکے ’’رمشا خان خٹک‘‘ رکھ دیا اور ساتھ ہی اپنی پروفائل کی تصویر میں خوشحال خان کی جھلک بھی شامل کردی، جس کے بعد مداحوں نے فوراً قیاس آرائیوں کا بازار گرم کردیا۔
شروع میں یہ سب کچھ محض افواہ سمجھا جارہا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر گردش کرتی تصاویر اور اپڈیٹس نے اس خبر کو مزید تقویت دی۔ مداحوں نے اسے خفیہ شادی کا اشارہ قرار دیا، جبکہ کچھ لوگ اسے کسی آنے والے پروجیکٹ کی تشہیر بھی سمجھتے رہے۔ تاہم، یہ تجسس زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور آخرکار دونوں فنکاروں نے خود ہی خاموشی توڑ دی۔
حالیہ اطلاعات کے مطابق، رمشا خان اور خوشحال خان نے مشترکہ انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے اپنی شادی کی تصدیق کر دی ہے۔ دونوں نے اپنی زندگی کے اس نئے مرحلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی اپنی نجی زندگی کے احترام کی اپیل بھی کی۔
پوسٹ میں شیئر کی گئی تصاویر میں رمشا سرخ عروسی لباس جبکہ خوشحال سیاہ لباس میں نظر آئے، تاہم دلچسپ بات یہ رہی کہ دونوں نے اپنی تصاویر میں چہرے واضح طور پر ظاہر نہیں کیے، جس نے اس لمحے کو مزید پراسرار اور منفرد بنا دیا۔
یاد رہے کہ یہ جوڑی ڈرامہ ’بریانـی‘ سمیت دیگر پروجیکٹس میں اپنی آن اسکرین کیمسٹری کی وجہ سے پہلے ہی مداحوں کی پسندیدہ بن چکی تھی، اور اب یہی کیمسٹری حقیقی زندگی میں بھی رنگ لے آئی ہے۔
یوں سوشل میڈیا کی ایک معمولی سی اپڈیٹ سے شروع ہونے والی کہانی بالآخر ایک خوشخبری میں بدل گئی، اور شوبز حلقوں میں ایک نئی ’’ریئل لائف لو اسٹوری‘‘ نے جنم لے لیا۔