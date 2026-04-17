تائیوان کی چِپ بنانے والی کمپنی ٹی ایس ایم سی نے رواں برس کے پہلے سہ ماہی (جنوری تا مارچ) میں اپنے منافع میں غیر معمولی اضافے کا اعلان کیا ہے۔
کمپنی کے مطابق اس کے منافع میں 58 فی صد کا بڑا اضافہ ہوا ہے جس کی بڑی وجہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مانگ میں اضافہ ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی کانٹریکٹ چپ میکر کمپنی (جو ایپل اور این ویڈیا جیسی بڑی کمپنیوں کو چپ سپلائی کرتی ہے) نے بتایا کہ پہلے تین ماہ میں کمپنی کو 18.1 ارب ڈالر کا منافع ہوا ہے جو کہ تجزیہ کاروں کے لگائے گئے تخمینوں سے بہت زیادہ ہے۔
گزشتہ برس اسی عرصے میں کمپنی کو 11.5 ارب ڈالر کا منافع ہوا تھا۔ جبکہ گزشتہ برس کے آخری سہ ماہی (اکتوبر تا دسمبر) کہ مقابلے یہ منافع 13.2 فی صد زیادہ ہے۔
منافع کی جزوی وجہ ایران جنگ کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔
کمپنی نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ کے ممکنہ اثرات میں صرف سپلائی چین کی قیمت میں اضافہ ہی نہیں بلکہ چپ بنانے کے لیے اہم گیس (جیسے کہ ہیلیم) اور کیمیکلز کی رسد مین بھی خلل آ سکتا ہے۔