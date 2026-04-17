ایران جنگ سے کس ٹیکنالوجی کمپنی نے بڑا منافع کمایا؟

کمپنی ایپل اور این ویڈیا جیسی بڑی ٹیک کمپنیوں کو چِپ فراہم کرتی ہے

ویب ڈیسک April 17, 2026
تائیوان کی چِپ بنانے والی کمپنی ٹی ایس ایم سی نے رواں برس کے پہلے سہ ماہی (جنوری تا مارچ) میں اپنے منافع میں غیر معمولی اضافے کا اعلان کیا ہے۔

کمپنی کے مطابق اس کے منافع میں 58 فی صد کا بڑا اضافہ ہوا ہے جس کی بڑی وجہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مانگ میں اضافہ ہے۔

دنیا کی سب سے بڑی کانٹریکٹ چپ میکر کمپنی (جو ایپل اور این ویڈیا جیسی بڑی کمپنیوں کو چپ سپلائی کرتی ہے) نے بتایا کہ پہلے تین ماہ میں کمپنی کو 18.1 ارب ڈالر کا منافع ہوا ہے جو کہ تجزیہ کاروں کے لگائے گئے تخمینوں سے بہت زیادہ ہے۔

گزشتہ برس اسی عرصے میں کمپنی کو 11.5 ارب ڈالر کا منافع ہوا تھا۔ جبکہ گزشتہ برس کے آخری سہ ماہی (اکتوبر تا دسمبر) کہ مقابلے یہ منافع 13.2 فی صد زیادہ ہے۔

منافع کی جزوی وجہ ایران جنگ کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔

کمپنی نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ کے ممکنہ اثرات میں صرف سپلائی چین کی قیمت میں اضافہ ہی نہیں بلکہ چپ بنانے کے لیے اہم گیس (جیسے کہ ہیلیم) اور کیمیکلز کی رسد مین بھی خلل آ سکتا ہے۔
متعلقہ

Express News

خبردار! موبائل کی پوشیدہ سیٹنگ، صرف ایک کوڈ اور آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی

Express News

تاریک مادے کی نئی قسم کائنات کے کچھ راز سمجھا سکتی ہے: تحقیق

Express News

فائیوجی اسپکٹرم کی نیلامی کے باوجود سست انٹرنیٹ سروس پر وزیراعظم کا نوٹس، اہم ہدایت جاری کردی

Express News

ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کا اے آئی گلاسز پر کام جاری

Express News

نئے اے آئی سسٹم نے برسوں پرانا مسئلہ حل کردیا

Express News

واٹس ایپ ویب ورژن کے لیے اہم فیچر پر کام جاری

