برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری مشن کی قیادت کریں گے

ایک درجن سے زائد ممالک آبنائے ہرمز میں بین الااقوامی سیکیورٹی مشن میں شمولیت پر راضی ہیں

ویب ڈیسک April 17, 2026
فرانس اور برطانیہ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کیلیے بین الاقوامی مشن کی قیادت کریں گے

برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری مشن کی قیادت کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد عالمی تجارتی جہاز رانی کی آزادی کو یقینی اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سمندری سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بات کا اعلان فرانس کے دورے کے دوران برطانوی وزیرِاعظم سر کیئر اسٹارمر نے پیرس میں میڈیا سے گفتگو میں کیا۔

فرانسیسی صدر سے مالقات کے بعد برطانوی وزیراعظم نے بتایا کہ تقریباً ایک درجن ممالک پہلے ہی اس مشن میں حصہ لینے پر آمادگی ظاہر کرچکے ہیں اور مزید ممالک کو بھی شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔

انھوں نے واضح کیا کہ دونوں ممالک جس کثیرالملکی سیکیورٹی مشن کی قیادت کریں گے وہ مکمل طور پر پُرامن اور دفاعی نوعیت کا ہوگا۔ جس کا بنیادی مقصد تجارتی بحری راستوں کو محفوظ بنانا، بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا اور ممکنہ بارودی سرنگوں (مائنز) کی صفائی کے اقدامات میں معاونت کرنا ہے۔

برطانوی وزیراعظم کئیر اسٹارمر نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل اور تجارتی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم آبی گزرگاہ ہے جس میں کسی بھی رکاوٹ یا خطرے کی صورت میں عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے اس لیے اس راستے کی حفاظت ناگزیر ہے۔

خیال رہے کہ آج ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا ہے جسے صدر ٹرمپ نے اہم اور خوش آئند پیش رفت قرار دیتے ہوئے پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔

 
