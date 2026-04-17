برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری مشن کی قیادت کریں گے

برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری مشن کی قیادت کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد عالمی تجارتی جہاز رانی کی آزادی کو یقینی اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سمندری سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بات کا اعلان فرانس کے دورے کے دوران برطانوی وزیرِاعظم سر کیئر اسٹارمر نے پیرس میں میڈیا سے گفتگو میں کیا۔
فرانسیسی صدر سے مالقات کے بعد برطانوی وزیراعظم نے بتایا کہ تقریباً ایک درجن ممالک پہلے ہی اس مشن میں حصہ لینے پر آمادگی ظاہر کرچکے ہیں اور مزید ممالک کو بھی شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔
انھوں نے واضح کیا کہ دونوں ممالک جس کثیرالملکی سیکیورٹی مشن کی قیادت کریں گے وہ مکمل طور پر پُرامن اور دفاعی نوعیت کا ہوگا۔ جس کا بنیادی مقصد تجارتی بحری راستوں کو محفوظ بنانا، بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا اور ممکنہ بارودی سرنگوں (مائنز) کی صفائی کے اقدامات میں معاونت کرنا ہے۔
برطانوی وزیراعظم کئیر اسٹارمر نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل اور تجارتی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم آبی گزرگاہ ہے جس میں کسی بھی رکاوٹ یا خطرے کی صورت میں عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے اس لیے اس راستے کی حفاظت ناگزیر ہے۔
خیال رہے کہ آج ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا ہے جسے صدر ٹرمپ نے اہم اور خوش آئند پیش رفت قرار دیتے ہوئے پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔