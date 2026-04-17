خوشحال خان نے رمشا کے ساتھ شادی کی تصاویر شیئر کردیں، مداحوں کے لیے اہم پیغام

رمشا خان اور خوشحال خان کی شادی کی تصاویر فوراً وائرل ہوگئیں

ویب ڈیسک April 17, 2026
پاکستانی شوبز انڈسٹری کی مقبول جوڑی خوشحال خان اور رمشا خان نے بالآخر اپنی شادی کی تصدیق کرتے ہوئے مداحوں کو خوشخبری سنا دی۔ اداکار خوشحال خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر چند تصاویر شیئر کیں، جن کے بعد زیر گردش افواہیں حقیقت میں بدل گئیں۔

دلچسپ بات یہ رہی کہ شیئر کی گئی تصاویر میں دونوں فنکاروں کے چہرے واضح طور پر نہیں دکھائے گئے بلکہ انہیں جزوی طور پر چھپایا گیا، جس نے اس اعلان کو مزید منفرد اور پراسرار بنا دیا۔

تصاویر کے ساتھ خوشحال خان نے ایک جذباتی پیغام بھی شیئر کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ ’’بسم اللہ، ہمیں یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، الحمدللہ۔‘‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ وہ زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز ایک ساتھ کرنے پر شکر گزار ہیں اور ان تمام لوگوں کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔

خوشحال نے مداحوں سے درخواست کی کہ وہ اس خوشی کے موقع پر ان کی نجی زندگی کا احترام کریں اور انہیں پرائیویسی فراہم کریں۔

یاد رہے کہ کچھ روز قبل دونوں کی خفیہ شادی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں، جس پر رمشا خان نے ناراضی کا اظہار بھی کیا تھا اور ایک وائرل تصویر ہٹانے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ مناسب وقت پر خود اس حوالے سے اعلان کریں گی، جو اب حقیقت بن چکا ہے۔

یہ جوڑی پہلے ہی ’’بریانی‘‘ میں اپنی آن اسکرین کیمسٹری کے باعث مداحوں کی توجہ حاصل کر چکی تھی، اور اب حقیقی زندگی میں بھی ان کا ساتھ خبروں کی زینت بن گیا ہے۔
 
