امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن روس اورایران سے تیل کی خریداری کیلیے جاری جنرل لائسنس کی تجدید نہیں کریگا۔
بھارتی چینل این ڈی ٹی وی کے مطابق امریکا نے بھارت کو روسی تیل خریدنے کیلیے دی گئی پابندیوں میں رعایت ختم کرنے کا اعلان کردیا، بھارتی جریدے کی رپورٹ کے مطابق امریکی رعایت کے بعد بھارتی ریفائنریوں نے 3کروڑ بیرل روسی تیل کے آرڈرز دے رکھے ہیں۔
امریکی وزیرخزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے11مارچ سے قبل خریدے گئے رعایتی تیل کے سودوں کی مدت ختم ہو چکی ہے،ادھربھارتی ریفائنرز نے ایران سے محدود مقدار میں خام تیل کی خریداری کی ادائیگیاں چینی کرنسی یوان میں کرنا شروع کر دی ہیں جس میں آئی سی آئی سی آئی بینک مرکزی کردار ادا کررہا ہے۔