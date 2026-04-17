بھارت کو روسی تیل خریدنے پر ملنے والی رعایت ختم

امریکی رعایت کے بعد بھارتی ریفائنریوں نے 3کروڑ بیرل روسی تیل کے آرڈرز دے رکھے ہیں

ویب ڈیسک April 17, 2026
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن روس اورایران سے تیل کی خریداری کیلیے جاری جنرل لائسنس کی تجدید نہیں کریگا۔

بھارتی چینل این ڈی ٹی وی کے مطابق امریکا نے بھارت کو روسی تیل خریدنے کیلیے دی گئی پابندیوں میں رعایت ختم کرنے کا اعلان کردیا، بھارتی جریدے کی رپورٹ کے مطابق امریکی رعایت کے بعد بھارتی ریفائنریوں نے 3کروڑ بیرل روسی تیل کے آرڈرز دے رکھے ہیں۔

امریکی وزیرخزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے11مارچ سے قبل خریدے گئے رعایتی تیل کے سودوں کی مدت ختم ہو چکی ہے،ادھربھارتی ریفائنرز نے ایران سے محدود مقدار میں خام تیل کی خریداری کی ادائیگیاں چینی کرنسی یوان میں کرنا شروع کر دی ہیں جس میں آئی سی آئی سی آئی بینک  مرکزی کردار ادا کررہا ہے۔

 
