کراچی؛ مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے، تین ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

ملزمان کے قبضے سے دو عدد 30 بور پستول بمعہ لوڈ میگزین، چھینے گئے موبائل فونز اور نقدی برآمد کرلی گئی

اسٹاف رپورٹر April 18, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پولیس نے دو مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے بعد تین زخمی ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ضلع سینٹرل پولیس کے مطابق تھانہ پاپوش نگر کی حدود پاپوش نگر قبرستان کے قریب پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان دوطرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

 فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک زخمی ملزم کو گرفتار کرلیا، جس کی شناخت عامر احمد عرف بنگالی ولد عبدالرحمان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم کے قبضے سے 30 بور پستول برآمد کرلیا گیا۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا۔

 تھانہ بلال کالونی کی حدود ارم گراؤنڈ سروس روڈ سیکٹر 5D نیو کراچی کے قریب بھی مبینہ مقابلہ ہوا ترجمان کے مطابق پولیس مقابلے کے دوران دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت کجل عرف عبداللہ ولد رحیم بخش اور اسرار ولد انتظار حسین کے نام سے ہوئی ہے۔

ملزمان کے قبضے سے دو عدد 30 بور پستول بمعہ لوڈ میگزین، چھینے گئے موبائل فونز اور نقدی برآمد کرلی گئی۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزمان کو اسپتال منتقل کردیا گیا ہے جبکہ ان سے مزید تفتیش جاری ہے اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی حاصل کیا جارہا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو