افغان طالبان رجیم کا نیا فوجداری ضابطہ منظم جبر اور آمریت کی علامت

طالبان رجیم کے نافذ کردہ نئے عدالتی ضوابط سےعالمی سطح پرتشویش کی لہر دوڑ گئی

آصف محمود April 18, 2026
قابض طالبان رجیم کا نیا عدالتی نظام خواتین، اقلیتوں اوراختلافِ رائے رکھنے والوں کیلئے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔

افغانستان میں طالبان رجیم کے نافذ کردہ نئے عدالتی ضوابط سےعالمی سطح پرتشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، افغان میڈیا آمو ٹی وی اور کابل ناؤ کے مطابق اقوام متحدہ کےانسانی حقوق کے ماہرین کا طالبان رجیم کے نئے حکم نامے پرتشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے فوری واپس لینے کا مطالبہ کردیا۔

انسانی حقوق کے ماہرین نے طالبان کے نئے عدالتی ضابطہ فوجداری کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوجداری ضابطہ میں جرائم کی مبہم تشریح اورججز کے لامحدود اختیارات سے بے گناہ افراد اور کمزور طبقات کو نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔

ماہرین انسانی حقوق نے سرعام کوڑے مارنے کو غیر قانونی اور انسانی وقار کی تذلیل قرار دیتے ہوئے اسکے خاتمے پر زور دیا ہے، انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کا نام نہاد فوجداری ضابطہ اصلاحات کے نام پر معاشرے کو خاموش کرنے کا ایک ظالمانہ حربہ ہے۔

ماہرین کے مطابق طالبان رجیم فوجداری ضابطہ کے تحت شفاف حکمرانی یا عوامی رائے کے بجائے جبراً فیصلے مسلط کرنے کی روایت کو مضبوط کررہی ہے۔

 
متعلقہ

Express News

پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا باقاعدہ آغاز

Express News

حکومت سندھ کا نقل کرنے والے طلبہ اور ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ

Express News

سوات: چڑیا گھر میں ریچھ بپھر گیا، اہلکاروں پر حملہ، ویڈیو سامنے آگئی

Express News

خلیج میں امن کیلئے حکومتی سفارتکاری قابل تحسین مگر عوامی مسائل سنگین چیلنج ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

لیاری میں گٹر کی صفائی کے لیے اترنے والے تین افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے

Express News

میٹرک بورڈ کراچی: کیمسٹری کے پرچے نے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا

