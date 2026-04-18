منی پور میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئیں، عوام اور بھارتی فورسز میں شدید جھڑپیں  

بی جے پی کے انتہاپسندانہ اقدامات کیخلاف منی پور میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئیں، عوام اور بھارتی فورسز میں شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔
بھارت کے اپنے جریدہ ہندوستان ٹائمز نے مودی کے جابرانہ اقدامات اور قابض بھارتی فورسز کے مظالم کو بے نقاب کر دیا، ہندوستان ٹائمز کے مطابق منی پور کے ضلع امپھال میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے جس کے باعث بھارتی فورسز سے شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق منی پور کے عوام نے بھارتی سیکیورٹی فورسز کیخلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے نفرت کا اظہار کیا، قابض بھارتی فورسز نے بڑی عوامی ریلی کو روکنے کی کوشش کی جس پر صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ بھارتی فورسز نے لاٹھی چارج اور شیل فائر کیے جس کے جواب میں منی پور کے عوام نے شدید پتھراؤ کیا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے تشدد سے متعدد شہری زخمی ہو چکے ہیں۔
ماہرین کے مطابق منی پور کے دیگر اضلاع میں بھی عوام بھارتی حکومت کی انتہاپسندانہ پالیسیوں کیخلاف سڑکوں پر موجود ہیں، تمام تر بھارتی ریاستی مظالم سے بڑھتا عوامی غم و غصہ منی پور میں آزادی کی تحریکوں کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔