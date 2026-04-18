وزیراعظم کی ترکیہ میں عالمی رہنماؤں سے اہم اور بامقصد ملاقاتیں ہوئیں، اسحاق ڈار

گرمجوش میزبانی پر ترکیہ کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نائب وزیر اعظم

ویب ڈیسک April 18, 2026
facebook whatsup

وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی رجب طیب اردوان سے بہترین ملاقات ہوئی جبکہ دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں جس میں بامقصد تبادلہ خیال کیا گیا۔

ایکس پر اپنے پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا کہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کا پلیٹ فارم ایک عالمی مکالمے کی فضا میں تبدیل ہو چکا ہے جو امن و استحکام اور تعاون کے فروغ کے لیے مختلف نقطہ نظر کو یکجا کرتا ہے۔

اسحاق ڈار نے کہا کہ میں ترکیہ کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی گرمجوش میزبانی اور بہترین انتظامات نے اس فورم کو کامیاب بنایا، خصوصاً ہاکان فیدان کا بھی شکر گزار ہوں۔

اسحاق ڈار نے کہا کہ میں انقرہ میں پاکستانی سفارتخانے کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دورے کے دوران شاندار معاونت فراہم کی، ہم نے حالیہ مصروفیات کے آخری مرحلے کو کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اب ہم پاکستان واپسی کے سفر پر روانہ ہیں۔

قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ میں خوبصورت شہر انطالیہ سے روانہ ہو رہا ہوں، میں یہاں پاکستانی وفد کی شاندار مہمان نوازی اور گرمجوش استقبال پر اپنے عزیز بھائی رجب طیب اردوان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔

وزیر اعظم نے کہا کہ میں انطالیہ سے خوشگوار یادوں کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں اور اس عزمِ نو کے ساتھ کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائیگا، پاکستان اور ترکیہ خطے میں دیرپا امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ میں قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو