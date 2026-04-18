اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے بورڈ آف پیس کو بھی غزہ میں مشکلات کا سامنا

ایک اور بڑا چیلنج غزہ کے اندر اسرائیلی افواج کی تعیناتی ہے، نمائندہ بورڈ آف پیس

ویب ڈیسک April 18, 2026
بورڈ آف پیس کے اعلیٰ نمائندے نکولے ملاڈینوف نے کہا ہے کہ غزہ کی سرحدی گزرگاہوں پر اسرائیل کی وسیع پابندیاں غزہ میں انسانی امداد کے داخلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔

نکولے ملادینوف نے مصر کے القاہرہ نیوز چینل کو بتایا کہ کئی سطحی چیلنجز رہائشیوں کو امداد کی پائیدار اور مناسب ترسیل میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امداد کی تقسیم کا سابقہ ​​طریقہ کار جنگ کیوجہ سے تباہ ہو چکا ہے جبکہ متبادل نظام ابھی تک موجود نہیں ہے جس سے ایک بڑا لاجسٹک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایک اور بڑا چیلنج غزہ کے اندر اسرائیلی افواج کی تعیناتی ہے، جس کا نصف سے زیادہ علاقہ اب بھی اسرائیلی کنٹرول میں ہے۔ آبادی تک پہنچنے کے لیے موثر متبادل ابھی تک قائم نہیں کیے جا سکے ہیں۔

بورڈ آف پیس کے رکن ممالک بشمول مصر، امریکا اور خلیجی ریاستوں کی جانب سے مالی وعدوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل چیلنج ان وعدوں کو زمینی طور پر ٹھوس امداد میں تبدیل کرنا ہے۔

انہوں نے شہریوں کو پناہ دینے کے لیے عارضی ہاؤسنگ یونٹس کی تیزی سے فراہمی پر زور دیا اور غزہ کے صحت کے شعبے کی تعمیر نو کے لیے فوری مداخلت کی ضرورت پر زور دیا۔
