ایران جنگ کے باعث متاثر ہونے والا فضائی آپریشن بتدریج بحال ہونا شروع

ایئر لائنز نے پروازوں کی آمد و رفت کے نئے شیڈول مرتب کر لیے

ویب ڈیسک April 18, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے باعث درہم برہم ہونے والا فضائی آپریشن بتدریج بحال ہونا شروع ہوگیا۔

ایوی ایشن ذرائع کے مطابق ملکی و غیر ملکی ایئرلائنز نے اپنے فضائی آپریشن کے نئے شیڈول تیار کر لیے ہیں جبکہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے خلیجی ممالک کے لیے آنے اور جانے والی پروازوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر ایئرویز، امارات ایئرلائن، سعودیہ، کویت ایئرویز اور عمان ایئر نے بھی پروازوں کی آمد و رفت کے نئے شیڈول مرتب کر لیے ہیں۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور، ملتان، فیصل آباد اور کوئٹہ سے بھی پروازوں کی روانگی کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پاکستان سے خلیجی ممالک کے لیے 27 پروازیں روانہ کی گئیں، جبکہ خلیجی ایئرلائنز نے حج آپریشن کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا ہے۔

مزید برآں پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے عازمینِ حج کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور تمام ملکی و غیر ملکی ایئرلائنز کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ پروازوں کی روانگی مقررہ وقت پر یقینی بنائی جائے۔

ذرائع کے مطابق کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لینڈنگ، ٹیک آف، پارکنگ اور فیولنگ سمیت تمام انتظامات مکمل ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا باقاعدہ آغاز

Express News

حکومت سندھ کا نقل کرنے والے طلبہ اور ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ

Express News

سوات: چڑیا گھر میں ریچھ بپھر گیا، اہلکاروں پر حملہ، ویڈیو سامنے آگئی

Express News

خلیج میں امن کیلئے حکومتی سفارتکاری قابل تحسین مگر عوامی مسائل سنگین چیلنج ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

لیاری میں گٹر کی صفائی کے لیے اترنے والے تین افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے

Express News

میٹرک بورڈ کراچی: کیمسٹری کے پرچے نے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو