کوہاٹ: کار اور بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد زخمی

ریسکیو 1122 کے مطابق اطلاع ملتے ہی میڈیکل ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں

ویب ڈیسک April 18, 2026
facebook whatsup

کوہاٹ: تحصیل لاچی کے علاقے لاچی بائی پاس کے قریب موٹر کار اور فلائنگ کوچ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔

ریسکیو 1122 کے مطابق اطلاع ملتے ہی میڈیکل ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں اور بروقت امدادی کارروائی کرتے ہوئے تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی، بعد ازاں انہیں قریبی ہسپتال لاچی ٹائپ ڈی منتقل کر دیا گیا۔

زخمیوں میں محمد شکیب (32 سال) اور محمد حنیف (65 سال) ساکنان میانوالی، افراسیاب (30 سال) اور رحمت اللہ (45 سال) ساکنان کرک، اللہ بخش (55 سال)، ان کی اہلیہ (40 سال)، اویس (2 سال) اور کرن فاطمہ (9 سال) ساکنان میانوالی، جبکہ حضرت عمر (35 سال) اور عثمان (26 سال) ساکنان مردان شامل ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو