کوہلی کی جانب سے تصویر لائیک کرنے پر جرمن ولاگر کا ردعمل آگیا

جرمن ولاگر کی تصویر لائیک کرنے پر ویرات کوہلی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کررہے ہیں

ویب ڈیسک April 18, 2026
بھارت کے سابق کپتان ویرات کوہلی کی انسٹاگرام لائیک پر مداحوں کا ردعمل سامنے آنے کے بعد جرمن انفلوئنسر لزلیز کا بیان سامنے آگیا۔ 

بھارتی کرکٹ اسٹار ویرات کوہلی ایک بار پھر انسٹاگرام پر تصویر لائیک کرنے کے باعث سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔

دراصل، کوہلی نے ایک جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصاویر پر مبنی پوسٹ کو لائک کیا جس میں بھارتی فوٹوگرافر ادویت ویدیا بھی ٹیگ تھے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چونکہ کوہلی اس انفلوئنسر کو فالو نہیں کرتے اس لیے یہ معاملہ فوری طور پر توجہ کا مرکز بن گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کے اسکرین شاٹس وائرل ہو گئے۔

رپورٹس کے مطابق کوہلی نے مختصر وقت کے لیے انفلوئنسر کی پوسٹ کو لائیک کیا، جسے بعد میں فوراً ہٹا دیا گیا۔

اگرچہ یہ لائیک زیادہ دیر برقرار نہیں رہی، لیکن اس کے اسکرین شاٹس آن لائن وائرل ہو گئے، جس کے بعد مختلف پلیٹ فارمز پر قیاس آرائیاں اور میمز بننے لگیں۔

مزید پڑھیں

Express News

جرمن ولاگر کی تصویر کیوں لائیک کی؟ ویرات کوہلی پر میمز وائرل

فوٹوگرافر ادویت ویدیا نے خود پوسٹ اپنے انسٹاگرام پر ویرات کوہلی کے لائیک کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔

اس واقعے کا موازنہ 2025 کے ایک ایسے ہی معاملے سے کیا جا رہا ہے، جب کوہلی کے اکاؤنٹ کی جانب سے اداکارہ و انفلوئنسر اونیت کور کی پوسٹ کو لائیک کرنے کی خبر سامنے آئی تھی۔

وایرت کوہلی نے اس پر اپنے وضاحتی بیان میں کہا ’میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی فیڈ صاف کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ الگورتھم نے غلطی سے ایک انٹریکشن رجسٹر کر لیا، اس کے پیچھے کوئی ارادہ نہیں تھا براہِ کرم غیر ضروری قیاس آرائیاں نہ کی جائیں‘۔

دوسری جانب، بھارتی میڈیا سے خصوصی گفتگو میں جرمن انفلوسنر کا کہنا تھا کہ شروع میں وہ خوش ہوئیں، لیکن بعد میں اس بات پر غیر آرام دہ محسوس کیا کہ یہ معاملہ اتنی تیزی سے وائرل ہو گیا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا جب ویرات کوہلی نے اسے ان لائیک کیا تو مجھے ان کے لیے برا لگا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم یہ اتنی بڑی خبر کیسے بن گئی۔

انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کیسے نوٹس کیا اور اسے خبر بنا دیا، شاید ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس پر شکر گزار ہوں اور ان کی سپورٹ کو سراہتی ہوں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خوشحال خان نے رمشا کے ساتھ شادی کی تصاویر شیئر کردیں، مداحوں کے لیے اہم پیغام

Express News

رمشا اور خوشحال خان کی شادی، اداکارہ نے انسٹاگرام پر نام میں تبدیلی کرلی

Express News

جے ڈی وینس پاکستان آنے پر سوشل میڈیا پر چھاگئے، میمز نے انٹرنیٹ پر دھوم مچادی

Express News

رنبیر، عالیہ اور وکی کوشل کی فلم کب ریلیز ہوگی؟ تاریخ سامنے آگئی

Express News

 اداکار شان کی بطور ڈائریکٹر فلم ’سائیکو‘ کے ٹیزر کی لانچنگ تقریب

Express News

کیا اسٹرینجر تھنگ کا ایک اور سیزن آنے والا ہے؟

