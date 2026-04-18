لاہور: لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کرنے والے اوباش ملزم گرفتار

ملزم شہریار زبردستی لڑکے کے پیچھے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اسے اپنے ساتھ لے گیا اور نازیبا حرکات کرتا رہا،

ویب ڈیسک April 18, 2026
لاہور میں بادامی باغ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کرنے والے اوباش ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ایس پی سٹی کے مطابق ملزم شہریار زبردستی لڑکے کے پیچھے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اسے اپنے ساتھ لے گیا اور نازیبا حرکات کرتا رہا، اطلاع ملنے پر پولیس فوری موقع پر پہنچی اور ملزم کو حراست میں لے لیا۔

ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، ایس پی سٹی بلال احمد نے بروقت کارروائی پر ایس ایچ او بادامی باغ اور ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ جنسی استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔
