بالی ووڈ کے سپر اسٹار اکشے کمار نے حال ہی میں اپنے بیٹے آرو بھاٹیا کے بارے میں ایسا انکشاف کیا ہے جس نے مداحوں کو چونکا دیا۔ جہاں عام طور پر اسٹار کڈز فلمی دنیا کا رخ کرتے ہیں، وہیں آرو بھاٹیا نے اس روایت سے ہٹ کر اپنا الگ راستہ چن لیا ہے۔
اکشے کمار کے مطابق ان کا 23 سالہ بیٹا فلم انڈسٹری میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ فیشن کے شعبے میں اپنا کیریئر بنانے میں مصروف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آرو اس مقصد کے لیے نہایت سادہ زندگی گزار رہا ہے اور محض 4500 روپے ماہانہ تنخواہ پر کام کر رہا ہے۔
اکشے کمار نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا بیٹا محنتی اور اپنے مقصد پر مکمل توجہ دینے والا ہے۔ وہ مختلف دیہاتوں کا دورہ کر رہا ہے تاکہ فیشن کے حوالے سے نئے انداز، کپڑوں کے ڈیزائن اور روایتی پرنٹس سیکھ سکے۔ اداکار نے فخر سے کہا کہ کم تنخواہ کے باوجود آرو کا جذبہ قابلِ تعریف ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھنے دے رہے ہیں۔
اکشے نے مزید کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو زیادہ لیکچر نہیں دیتے، بس یہی نصیحت کی ہے کہ زندگی میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ان کا ماننا ہے کہ خود سے سیکھنے اور محنت کرنے کا یہ سفر آرو کو ایک مضبوط انسان بنائے گا۔
اکشے کمار ان دنوں اپنی فلم بھوت بنگلہ کی تشہیر میں مصروف ہیں۔ انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ بھی سنایا کہ بچپن میں آرو کو اداکارہ ودیا بالن سے خوف آتا تھا کیونکہ وہ انہیں فلم بھول بھلیاں کی کردار ’’منجولیکا‘‘ سمجھ بیٹھا تھا۔
اکشے کمار کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی بار بیٹے کو سمجھایا کہ ودیا بالن ایک بہترین انسان ہیں، لیکن آرو کافی عرصے تک اس خوف سے باہر نہ آ سکا۔ یہ دلچسپ قصہ بھی مداحوں کے لیے مسکراہٹ کا باعث بن گیا۔