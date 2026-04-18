آبنائے ہرمز کھل گئی یا تاحال بند ہے؟ تازہ ترین صورت حال

گزشتہ روز ہی ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا

ویب ڈیسک April 18, 2026
آبنائے ہرمز کو کھولنے کے اعلان کے 24 گھنٹوں بعد ہی دوبارہ بندش کا اعلان کیا گیا ہے جس سے صورت حال غیریقینی ہو گئی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو عارضی طور پر کھولنے کے دوران تیل اور گیس کے کم از کم 8 ٹینکرز ہفتے صبح اس اہم آبی گزر گاہ سے گزرے تھے۔

ٹریکنگ پلیٹ فارم میرین ٹریفک نے بھی بتایا کہ کچھ مزید خام تیل کے ٹینکرز بھی آبنائے ہرمز کے اندر ایران کے لارک جزیرے کے قریب موجود تھے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں سے خلیج سے باہر جانے والے جہازوں کو ایران کی نگرانی سے گزرنا پڑتا ہے خاص طور پر اس وقت جب جنگ کی وجہ سے ایران نے اس راستے پر کنٹرول سخت کر رکھا تھا۔

ایران کی طرف سے اس سمندری راستے کی بندش کے باعث خلیج میں سیکڑوں جہاز پھنس گئے تھے اور سامان کی ترسیل مہنگی ہوگئی تھی۔ جہازران اس علاقے میں حملوں یا بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے سفر سے گریز کر رہے تھے۔

گزشتہ روز ہی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کو تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ جس پر صدر ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کا دن شاندار ہے۔

تاہم آج آبنائے ہرمز کی صورتحال ایک بار پھر غیر واضح اور پیچیدہ ہو گئی ہے جب ایران کی پاسداران انقلاب نے دوبارہ بندش کا اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گئی ہے اور اب اس کا مکمل کنٹرول ایرانی مسلح افواج کے پاس ہے۔

سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق ایرانی کمانڈ نے امریکا پر الزام عائد کیا کہ وہ نام نہاد ناکہ بندی کی آڑ میں بحری قزاقی کر رہا ہے جب تک امریکا ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والے جہازوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرتا آبنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں رہے گی۔

 
متعلقہ

Express News

ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کیلیے نئی شرائط رکھ دیں

Express News

بھارت کی ڈالر کے بجائے ایران سے تیل چینی کرنسی یوآن میں خریداری؛ رائٹرز کا دعویٰ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم امریکا لایا جائے گا، اس پر ملکر کام کریں گے؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

لبنان اور ایران سے جنگ بندی؛ اسرائیل میں شہری پابندیاں ختم؛ معمولات زندگی بحال

Express News

برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری مشن کی قیادت کریں گے

Express News

ایران مان گیا، اب کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کرے گا؛ نیٹو کاغذی شیر ہیں؛ ٹرمپ

