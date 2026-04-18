بالی ووڈ اداکارہ راشی کھنہ کی فلم شوٹنگ کے دوران وینٹی وین سے ہزاروں روپے چوری ہونے کی خبر نے پورے سیٹ پر ہلچل مچا دی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ اپنے نئی پروجیکٹ کی شوٹنگ میں مصروف تھیں کہ اسی دوران ان کی ٹیم کے ایک رکن پر الزام لگا کہ اس نے وینٹی وین میں رکھے گئے پرس سے تقریباً 50 ہزار روپے نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی معاملہ سامنے آیا، سیٹ پر موجود افراد میں بے چینی پھیل گئی اور فوری کارروائی کرتے ہوئے مبینہ ملزم کو کام سے ہٹا دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق اس واقعے نے پوری ٹیم کو حیرت میں ڈال دیا، تاہم دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب اداکارہ کی ٹیم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ رقم دراصل راشی کھنہ کی نہیں بلکہ ان کے منیجر کی تھی۔ یوں چوری کا یہ معاملہ کچھ حد تک مختلف رخ اختیار کر گیا، مگر حقیقت کیا ہے، اس پر ابھی تک مکمل وضاحت سامنے نہیں آ سکی۔
حیران کن طور پر راشی کھنہ نے خود اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا، جس کے باعث سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں جاری ہیں۔
اداکارہ حالیہ دنوں میں اپنی فلموں ’بہادر 120‘ اور ’استاد بھگت سنگھ‘ کے باعث خبروں میں رہی ہیں۔