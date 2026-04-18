امریکی فوج کا ایران کے آئل ٹینکرز اور کمرشل جہازوں پر قبضے کا منصوبہ ہے؛ میڈیا رپورٹ

ویب ڈیسک April 18, 2026
امریکی افواج ایران کے آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ بنا رہی ہے؛ میڈیا رپورٹس

آبنائے ہرمز کے حوالے سے صورت حال بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور اس غیریقینی کیفیت نے عالمی سطح پر جنگ کے خاتمے سے متعلق تشویش کو مزید گہرا کردیا ہے۔

امریکی اور بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکا کی فوج آئندہ چند دنوں میں ایران سے منسلک تیل بردار جہازوں کو بین الاقوامی سمندری حدود میں روکنے اور ان پر سوار ہو کر تجارتی جہازوں کو قبضے میں لینے کی تیاری کر رہی ہے۔

وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ ممکنہ کارروائی ان جہازوں کے خلاف کی جا سکتی ہے جنہیں ایران سے منسلک سمجھا جا رہا ہے۔

تاہم اس رپورٹ کی آزادانہ تصدیق فوری طور پر نہیں ہو سکی جب کہ امریکا کی جانب سے بھی اس کی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی اور ایران نے بھی تاحال کوئی ردعمل نہیں دیا۔

یاد رہے کہ آج ہی ایران کی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرکے اپنی مزید سخت نگرانی میں لینے کا اعلان کیا ہے۔

ایران کا کہنا ہے کہ امریکا نے جنگ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی بحریہ کی تاحال ناکہ بندی کی ہوئی ہے جس کے ردعمل میں آبنائے ہرمز بند کی۔

خیال رہے کہ آبنائے ہرمز وہ اہم سمندری راستہ ہے جس سے دنیا کا تقریباً پانچواں حصہ تیل اور مائع قدرتی گیس (LNG) گزرتا ہے۔

اس راستے کی بندش کی وجہ سے دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ہوئی اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں جس کے باعث مہنگائی کا سیلاب امڈ آیا ہے۔

 
