جسم میں آئرن کی کمی کسی دماغی بیماری کے خطرات کا سبب ہو سکتی ہے؟

ویب ڈیسک April 19, 2026
ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر جسم میں آئرن کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو جائے تو بڑھاپے میں ڈیمنشیا کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ سکتا ہے۔

ماہرین کافی عرصے سے خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ جن افراد کے خون میں آئرن کی سطح کم ہوتی ہے (جسے طبی زبان میں اینیمیا یعنی خون کی کمی کہا جاتا ہے) ان میں سوچنے، بات چیت کرنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیتوں میں خرابی پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔

تاہم اس حوالے سے شواہد متضاد رہے ہیں کہ آیا خون میں آئرن کی سطح میں تبدیلی واقعی کسی شخص میں ڈیمنشیا کے خطرے کو بڑھاتی ہے یا نہیں۔

اب سویڈن کے سائنس دانوں کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ اینیمیا میں مبتلا تھے ان کے بعد کی زندگی میں ڈیمنشیا سے متاثر ہونے کے امکانات 60 فی صد سے بھی زیادہ تھے۔

تحقیق میں سائنس دانوں نے 60 سال سے زائد عمر کے ہزاروں افراد کو تقریباً ایک دہائی تک ٹریک کیا۔

محققین نے ان نتائج کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اینیمیا کو ڈیمنشیا کے ایک ممکنہ خطرے کے عنصر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔

تاہم انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ تحقیق یہ ثابت نہیں کرتی کہ اینیمیا براہِ راست اس بیماری کی وجہ بنتا ہے بلکہ صرف ایک تعلق ظاہر کرتی ہے اور اس معاملے میں مزید تحقیق بے حد ضروری ہے۔
متعلقہ

Express News

سمندری پانی بلڈ پریشر کے خطرات میں اضافہ کر رہا ہے: تحقیق

Express News

رات کی نوکری صحت پر بھاری! نئی تحقیق میں خطرناک اثرات سامنے آگئے

Express News

اسلام آباد میں پلاسٹک سرجنز کی بین الاقوامی کانفرنس طبی تحقیق  میں فروغ کیلیے اہم پیشرفت قرار

Express News

بِنج ایٹنگ ڈس آرڈر میں مبتلا افراد کی مدد کیلئے اہم اقدام!

Express News

وزن کم کرنیوالے انجیکشنز کا جگر کی صحت پر مثبت اثرات

Express News

لبلبے کے کینسر کی نئی دوا میں اہم پیشرفت!

express

