اسرائیل کا صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندہ مقرر کرنے کا اعلان، پاکستان سمیت 12 ممالک کا مشترکہ ردعمل

یہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے اصولوں، اقوام متحدہ کے منشور اور افریقی یونین کے بنیادی ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی ہیں

ویب ڈیسک April 18, 2026
اسرائیل نے صومالیہ سے علیحدگی کا اعلان کرنے والے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرلیا

پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ سمیت 12 مسلمان ممالک نے اسرائیل کی جانب سے نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندہ مقرر کرنے کے اعلان پر مشترکہ بیان میں مذمت کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کو علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔

وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان، مصر، صومالیہ، سوڈان، لیبیا، بنگلہ دیش، الجزائر، سعودی عرب، فلسطین، ترکیہ،  انڈونیشیا اور کویت کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندہ مقرر کرنے کے اعلان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس سے صومالیہ کی خودمختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزرائے خارجہ نے ان تمام یک طرفہ اقدامات کو دوٹوک انداز میں مسترد کرنے کا اعادہ کیا جو ریاستوں کے اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہیں یا ان کی خودمختاری کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

انہوں نے صومالیہ کے اتحاد، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ اس کے جائز ریاستی اداروں کی بھرپور اور غیرمتزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا، جو صومالی عوام کی خواہشات کے واحد نمائندہ ہیں۔

وزرائے خارجہ نے مزید زور دیا کہ اس نوعیت کے اقدامات بین الاقوامی قانون کے اصولوں، اقوام متحدہ کے منشور اور افریقی یونین کے بنیادی ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ایک خطرناک نظیر قائم کرتے ہیں جو ہارن آف افریقہ کے استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں خطے اور مجموعی طور پر امن و سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

 

 
متعلقہ

Express News

امریکی فوج کا ایران کے آئل ٹینکرز اور کمرشل جہازوں پر قبضے کا منصوبہ ہے؛ میڈیا رپورٹ

Express News

فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکا کی نئی تجاویز حوالے کیں جن کا جائزہ لے رہے ہیں؛ ایران

Express News

ایران نے آبنائے ہرمز بند کرکے چالاکی دکھائی لیکن ہمیں بلیک میل نہیں کرسکتے؛ ٹرمپ

Express News

آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 2 بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ؛ مودی سرکار نے تصدیق کردی

Express News

امریکا کو پہلے ہی خبردار کیا تھا؛ اب آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش کا مزہ چکھیں؛ ایرانی رہنما

Express News

آبنائے ہرمز کھل گئی یا تاحال بند ہے؟ تازہ ترین صورت حال

