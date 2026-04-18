لاہور؛ بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں تقریب، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے

یہاں مکمل مذہبی آزادی اور تحفظ کا احساس ہوا، امن، بھائی چارے اور خوش گوار یادوں کا تحفہ لے کر جارہے ہیں، سکھ یاتری

اقرا لیاقت April 19, 2026
فوٹو: ایکسپریس نیوز

لاہور میں بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں کلچرل نائٹ کا اہمتام کیا گیا جہاں بیرون ملک سے آئے مہمانوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور تقریب پاکستان زنددہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔

لاہور کے تاریخی شاہی قلعہ کے حضوری باغ میں سکھ یاتریوں کے اعزاز میں رنگا رنگ کلچرل نائٹ اور پرتعیش عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد بھارت اور دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں کو پنجاب کی ثقافت سے روشناس کرانا اور بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام عام کرنا تھا۔

سکھ یاتری ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے رہے اور پنڈال ‘جو بولے سو نہال’ اور ‘پاکستان زندہ باد’ کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔

یاتریوں کی تفریح کے لیے معروف کامیڈین سلیم البیلا، افتخار ٹھاکر اور جواد وسیم کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے اپنے مخصوص انداز سے تقریب کو چار چاند لگا دیے اور شرکا کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔

اس موقع پر سکھ یاتریوں کو لاہور کے تاریخی و ثقافتی ورثے کی سیر بھی کروائی گئی اور پنجاب کی عظیم تاریخ سےآگاہ کیا گیا۔

تقریب میں صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی رمیش سنگھ اروڑہ نے خصوصی شرکت کی، ان کے ہمراہ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، رکن صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار، کمشنر لاہور مریم خان اور ڈی سی لاہور کیپٹن (ر) علی اعجاز سمیت دیگر اعلیٰ سرکاری حکام بھی شریک ہوئے۔

صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام سکھ سنگت کو وزیراعلیٰ مریم نواز کی جانب سے خوش آمدید کہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان سکھ یاتریوں کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے گا۔

انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور سکھ برادری کے مقدس مقامات کی بحالی، تزئین و آرائش ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے۔

رمیش سنگھ اروڑہ نے مزید کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور وزیراعلیٰ کی ہدایت پر یاتریوں کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات اور عالمی معیار کی سہولیات یقینی بنائی گئی ہیں۔

سکھ یاتریوں نے پاکستان میں ملنے والی والہانہ محبت اور بہترین میزبانی پر وزیراعظم شہباز شریف، وزیراعلیٰ مریم نواز اور رمیش سنگھ اروڑہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔

یاتریوں کا کہنا تھا کہ انہیں یہاں قیام کے دوران مکمل مذہبی آزادی اور تحفظ کا احساس ہوا ہے اور وہ یہاں سے امن، بھائی چارے اور خوش گوار یادوں کا تحفہ لے کر واپس جا رہے ہیں۔

انہوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات سے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوریاں ختم کرنے اور مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

 
متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے عالمی سطح پر ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی؛ شہر میں دندناتے ہوئے واٹر ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی

Express News

ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری

Express News

بشریٰ بی بی کی آنکھ کے آپریشن کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرفت

Express News

ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی

Express News

ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی

