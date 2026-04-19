راولپنڈی: پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 800 کلو ناقص گوشت تلف

خفیہ اطلاع پر ہولی فیملی اسپتال کے قریب ایک میٹ شاپ کی چیکنگ کی گئی، ترجمان

ویب ڈیسک April 19, 2026
پنجاب فوڈ اتھارٹی نے علی الصبح راولپنڈی میں ناقص گوشت کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 800 کلو مضرِ صحت گوشت تلف کردیا۔

ترجمان کے مطابق خفیہ اطلاع پر ہولی فیملی اسپتال کے قریب ایک میٹ شاپ کی چیکنگ کی گئی، جہاں ویٹرنری ڈاکٹر نے گوشت کا معائنہ کرکے اسے انسانی استعمال کے لیے غیر موزوں قرار دیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ گوشت میں پانی کی ملاوٹ پائی گئی اور وہ بدبو دار بھی تھا، جس پر فوری طور پر اسے تلف کر دیا گیا۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے دکان کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق صوبہ بھر میں ناقص اور مضرِ صحت گوشت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔
